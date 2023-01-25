У столиці КНДР запровадили п'ятиденний карантин через неназване захворювання

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що в повідомленні міністерства охорони здоров'я КНДР не згадують COVID-19. Проте там наголошують, що мешканці столиці повинні залишатися вдома до кінця неділі. Також кілька разів на добу вони мають проходити температурний контроль.

У вівторок, 24 січня, поширювалися повідомлення про те, що жителі Пхеньяну, імовірно, запасаються товарами на випадок посилення карантинних заходів. Наразі невідомо, чи запровадила влада КНДР карантинні обмеження в інших регіонах, крім столиці.

Минулого року у Північній Кореї визнали свій перший спалах COVID-19, однак до серпня 2022-го оголосили про перемогу над вірусом. Утім у КНДР так і не повідомили, скільки людей захворіли на коронавірус. Це спричинене тим, що влада не має достатньо ресурсів для проведення широкомасштабного тестування.

21 січня головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що 80% населення Китаю інфіковано COVID-19.