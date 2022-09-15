Про це інформує Київська міська рада.

"Лише цифри, які навіть не потребують коментарів. Місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня – вже 2278 випадків! Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Нині кількість тяжких хворих, що потребують стаціонарного лікування, збільшується. Дітей стало вчетверо більше порівняно з початком вересня.

Лікарі помітили зміни в симптомах коронавірусу: "Хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я".

Для профілактики необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів.

"Провітрювати в закритих приміщеннях, за можливості уникати місць скупчення людей, мити руки, використовувати дезінфектанти і носити маски у багатолюдних місцях. Наразі все частіше у мене запитують про доцільність повернення маскового режиму. Відповідаю: не обов’язково сидіти та чекати, поки нам хтось щось «поверне», тим більше, що Постанову Кабміну про карантинні обмеження і не скасовували. Я переконана: будь-який киянин, який свідомо ставиться до свого здоров’я та здоров’я близьких, у людних місцях сьогодні має носити захисну маску. Статистика зростання захворюваності не лишає місця іншим висновкам. Особисто я маску надягаю", – наголосила Гінзбург.

Очільниця департаменту наголосила на вакцинації. Щепитися у столиці можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичних центрах і ТРЦ "Gulliver", "River Mall", "Універмаг "Україна" – додаткова інформація.

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