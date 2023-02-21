У сторону кордону з Литвою рушили чотири колони білоруської військової техніки, - Гаюн

Про це інформує моніторингова група "Беларускі гаюн".

За даними міноборони Білорусі, у рамках перевірки бойової готовності збройних сил РБ в призначений район рушила одна з військових частин механізованого підрозділу, посилена підрозділами ППО.

Конкретну військову частину при цьому не вказують. Проте за даними "Беларускі гаюн", мовиться про 358 окремих механізований батальйон 120-ї бригади. Вона дислокується в мікрорайоні Уручьє, Мінськ.

У сторону кордону з Литвою рухалося щонайменше чотири колони військової техніки, загальна кількість якої складає близько 74 одиниць. Серед неї:

БМП - 35 одиниць;

Урал (КУНГ і тентовані) - 21 одиниця;

УАЗ - 2-3 одиниці;

КамАЗ - 8 одиниць;

бензовоз - 2 одиниці;

кран і вантажний маніпулятор.

За інформацією моніторингової групи, колони виїхали по Мінській кільцевій автомобільній дорозі і виїхали на трасу М6, а по ній на трасу М7. Вона веде до міста Ошмяни, що біля кордону з Литвою.