У сторону кордону з Литвою рушили чотири колони білоруської військової техніки, - Гаюн
У Білорусі вночі 21 лютого в сторону кордону з Литвою вирушили чотири колони військової техніки білоруських збройних сил
Про це інформує моніторингова група "Беларускі гаюн".
За даними міноборони Білорусі, у рамках перевірки бойової готовності збройних сил РБ в призначений район рушила одна з військових частин механізованого підрозділу, посилена підрозділами ППО.
Конкретну військову частину при цьому не вказують. Проте за даними "Беларускі гаюн", мовиться про 358 окремих механізований батальйон 120-ї бригади. Вона дислокується в мікрорайоні Уручьє, Мінськ.
У сторону кордону з Литвою рухалося щонайменше чотири колони військової техніки, загальна кількість якої складає близько 74 одиниць. Серед неї:
- БМП - 35 одиниць;
- Урал (КУНГ і тентовані) - 21 одиниця;
- УАЗ - 2-3 одиниці;
- КамАЗ - 8 одиниць;
- бензовоз - 2 одиниці;
- кран і вантажний маніпулятор.
За інформацією моніторингової групи, колони виїхали по Мінській кільцевій автомобільній дорозі і виїхали на трасу М6, а по ній на трасу М7. Вона веде до міста Ошмяни, що біля кордону з Литвою.
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