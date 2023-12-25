У Сухопутних військах назвали категорії українців, за допомогою яких розширять мобілізацію
Командування Сухопутних військ Збройних сил України назвало категорії громадян, за допомогою яких планують розширити коло тих, кого можуть призвати під час мобілізації
Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача на запит hromadske.
У відповіді перелічили такі категорії:
- громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені відповідно до змін у законодавстві;
- громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову під час мобілізації;
- громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням.
"Мета заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до потреби", - йдеться у відповіді на запит.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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