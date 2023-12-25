У Сухопутних військах назвали категорії українців, за допомогою яких розширять мобілізацію

Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача на запит hromadske.

У відповіді перелічили такі категорії:

громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені відповідно до змін у законодавстві;

громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову під час мобілізації;

громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням.

"Мета заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до потреби", - йдеться у відповіді на запит.