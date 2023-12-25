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У Сухопутних військах назвали категорії українців, за допомогою яких розширять мобілізацію

25 грудня, 2023 понедiлок
21:49
Суспільство мобілізація

Командування Сухопутних військ Збройних сил України назвало категорії громадян, за допомогою яких планують розширити коло тих, кого можуть призвати під час мобілізації

Про це йдеться у відповіді начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Романа Горбача на запит hromadske

У відповіді перелічили такі категорії:

  • громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені відповідно до змін у законодавстві;
  • громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову під час мобілізації;
  • громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням.

"Мета заходів - забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до потреби", - йдеться у відповіді на запит. 

  • Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
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