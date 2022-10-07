Про це він розповів в етері Еспресо.



"У світі існує глобальний ядерний порядок, який складається з цілої серії документів, а в основі - договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Також є дуже багато інших політичних документів, які створюють певний режим глобального ядерного порядку. Він полягає у тому, що ядерні країни не назавжди, також ці країни використовують ядерну зброю тільки для з'ясування стосунків між собою і не можуть використовувати для колоніальних захоплень. Цей договір про нерозповсюдження підписали майже 200 країн, з яких тільки п'ять офіційно ядерних, а решта без'ядерні, тому відмовились і продовжують відмовлятися заради майбутнього цієї планети", - прокоментував експерт з міжнародної безпеки.



Олексій Їжак зауважив, якщо ядерна зброя почне використовуватися для захоплення територій, то до кінця століття буде половина країн з ядерною зброєю. Відповідно, якщо Росія використає ядерну зброю, то зобов'язання, які були піписані 200 країнами, всі руйнуються. Також вона втратить останню свою ексклюзивність, яку мала, а саме ексклюзивність на ядерну зброю. Виявиться, що Японія, Південна Корея та Україна теж стануть ядерними державами й жодні минулі зобов'язання не будуть діяти.



"Ніхто не знає, що буде за цією межею, якщо зруйнується глобальний ядерний порядок. А Росія насправді цього боїться, тому саме через ці побоювання і робляться такі дивні кроки з анексією. І щоб зробити шантаж переконливим, Кремль намагається його засунути у рамки глобального ядерного порядку, який передбачає, що ядерна країна може захищати себе, але не може вести колоніальні війни за допомогою цієї зброї. От Росія і намагається переконати світ, що вона буде захищати свою власну територію, а не захоплювати іншу. Однак, ніхто тому не повірить. З оглядом на те, наскільки рішуче і довго Путні про це говорить, треба залишити відсотки вірогідності такого безглуздя, на яке він може наважитися", - зазначив Їжак.

4 жовтня Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначив, що ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах РФ

7 жовтня президент США Джо Байден заявив, що застосування ядерної зброї російським президентом Путіним є найбільшою загрозою з часів Кубинської ракетної кризи, через розбіжності всередині країни