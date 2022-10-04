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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля, - РНБО

Ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля, - РНБО

4 жовтня, 2022 вiвторок
17:46
війна з Росією ядерна зброя рф ракета

Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку Російської Федерації

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

Спочатку італійська газета La Repubblica повідомила, що російський "підводний човен з ядерними боєголовками вийшов на випробування".

Потім The Times написав, що "Путін наказує відправити в Україну ядерний військовий потяг".

Водночас у Twitter різні користувачі поширюють відео того, який ефект матиме точкове використання ядерної зброї Росією по лінії фронту.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля.

  • 3 жовтня у верифікованому акаунті Ілона Маска з'явилася низка твітів на тему миру в Україні та небезпеки ядерної війни з боку Росії. Засновник компаній Tesla та Space X запропонував провести ще раз референдум на тимчасово окупованих Росією українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і вчити історію.

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РНБО
ядерна зброя
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