Ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля, - РНБО
Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку Російської Федерації
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.
Спочатку італійська газета La Repubblica повідомила, що російський "підводний човен з ядерними боєголовками вийшов на випробування".
Потім The Times написав, що "Путін наказує відправити в Україну ядерний військовий потяг".
Водночас у Twitter різні користувачі поширюють відео того, який ефект матиме точкове використання ядерної зброї Росією по лінії фронту.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля.
- 3 жовтня у верифікованому акаунті Ілона Маска з'явилася низка твітів на тему миру в Україні та небезпеки ядерної війни з боку Росії. Засновник компаній Tesla та Space X запропонував провести ще раз референдум на тимчасово окупованих Росією українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і вчити історію.
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