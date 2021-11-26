У світі різко впали ціни на нафту через появу нового штаму коронавірусу
У п'ятницю, 26 листопада, ціни на нафту різко знизилися у зв'язку з побоювання через новий штам COVID-19
Про це повідомляє Reuters.
Інформація про поширення нового COVID-варіанту призвела до того, що ціни на нафту досягли найнижчої позначки з липня.
Це відбулося через побоювання інвесторів, що надлишок пропозиції може збільшитися в першому кварталі.
Вранці нафта Brent подешевшала на $4,68, або на 5,6%, до ціни $77,54 за барель.
Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $5,20, або на 6,6%, до $73,19 за барель після святкування Дня подяки в четвер, 25 листопада, у США.
Інвестори також спостерігали за реакцією Китаю на вивільнення Сполученими Штатами мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів у координації з іншими великими країнами-споживачами, що було частиною спроб знизити ціни.
Такий випуск, ймовірно, призведе до збільшення поставок у найближчі місяці, повідомило виданню джерело з Організації країн-експортерів нафти.
Зазначається, що іранське виробництво також було в центрі уваги, адже наступного тижня мають відновитися непрямі переговори між Іраном та США щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, яка може призвести до скасування санкцій США щодо експорту іранської нафти.
- Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.
- Вранці 26 листопада повідомлялось, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.
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