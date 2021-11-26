У світі різко впали ціни на нафту через появу нового штаму коронавірусу

Про це повідомляє Reuters.



Інформація про поширення нового COVID-варіанту призвела до того, що ціни на нафту досягли найнижчої позначки з липня.



Це відбулося через побоювання інвесторів, що надлишок пропозиції може збільшитися в першому кварталі.



Вранці нафта Brent подешевшала на $4,68, або на 5,6%, до ціни $77,54 за барель.



Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на $5,20, або на 6,6%, до $73,19 за барель після святкування Дня подяки в четвер, 25 листопада, у США.



Інвестори також спостерігали за реакцією Китаю на вивільнення Сполученими Штатами мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів у координації з іншими великими країнами-споживачами, що було частиною спроб знизити ціни.



Такий випуск, ймовірно, призведе до збільшення поставок у найближчі місяці, повідомило виданню джерело з Організації країн-експортерів нафти.



Зазначається, що іранське виробництво також було в центрі уваги, адже наступного тижня мають відновитися непрямі переговори між Іраном та США щодо відновлення ядерної угоди 2015 року, яка може призвести до скасування санкцій США щодо експорту іранської нафти.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що британські науковці виявили новий COVID-штам, який має 32 мутації, а також дуже заразний і стійкий до вакцин.

Вранці 26 листопада повідомлялось, що у Південній Африці виявили понад 50 випадків нового штаму.

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