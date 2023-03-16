У Таїланді зник радіоактивний балон: влада намагається відшукати його

Про це пишуть CNN.

З електростанції в Прачін Бурі в Таїланді зник металевий циліндр із небезпечним радіоактивним вмістом - цезієм-137. Про це дізналися під час планових перевірок персоналом 10 березня.

У провінції, де стався інцидент, живуть майже півмільйона людей. Експерти попереджають, що цезій-137 може створити серйозні проблеми зі здоров'ям для людей, які контактують з ним: опіки шкіри від близького опромінення, променева хвороба та потенційно смертельний ризик раку, особливо для тих, хто несвідомо опромінювався протягом тривалого часу.

Цезій-137 має період напіврозпаду близько 30 років. Це означає, що він може становити загрозу для населення протягом наступних десятиліть, якщо його не знайдуть.

Заступник генерального секретаря Пеннапа Канчана повідомив CNN у середу, що вони використовували радіоактивне обладнання для виявлення циліндра.

"Ми шукаємо в цехах з переробки відходів у цьому районі", - сказала вона. "Ми використовуємо оглядове обладнання для виявлення сигналів. У райони, куди ми не можемо дістатися, ми відправили дрони та роботів".

У пошуках також бере участь таїландська поліція, яка вважає, що циліндр зник з лютого, але офіційно повідомлено про втрату компанією National Power Plant 5 лише в п’ятницю.

Поліція вивчила записи з камер відеоспостереження з заводу, зазначив начальник поліції округу Сі Маха Пхот Монгкол Топао.

"Незрозуміло, чи був цей предмет вкрадений і проданий до магазину переробки чи загублений деінде", - сказав Монгкол. "Ми направили наші команди на переробні цехи по всьому району… ми все ще не могли його знайти".