У Таїланді зник радіоактивний балон: влада намагається відшукати його
З електростанції у Таїланді зник металевий циліндр із небезпечним радіоактивним вмістом - цезієм-137, місцева влада намагається його відшукати
Про це пишуть CNN.
З електростанції в Прачін Бурі в Таїланді зник металевий циліндр із небезпечним радіоактивним вмістом - цезієм-137. Про це дізналися під час планових перевірок персоналом 10 березня.
У провінції, де стався інцидент, живуть майже півмільйона людей. Експерти попереджають, що цезій-137 може створити серйозні проблеми зі здоров'ям для людей, які контактують з ним: опіки шкіри від близького опромінення, променева хвороба та потенційно смертельний ризик раку, особливо для тих, хто несвідомо опромінювався протягом тривалого часу.
Цезій-137 має період напіврозпаду близько 30 років. Це означає, що він може становити загрозу для населення протягом наступних десятиліть, якщо його не знайдуть.
Заступник генерального секретаря Пеннапа Канчана повідомив CNN у середу, що вони використовували радіоактивне обладнання для виявлення циліндра.
"Ми шукаємо в цехах з переробки відходів у цьому районі", - сказала вона. "Ми використовуємо оглядове обладнання для виявлення сигналів. У райони, куди ми не можемо дістатися, ми відправили дрони та роботів".
У пошуках також бере участь таїландська поліція, яка вважає, що циліндр зник з лютого, але офіційно повідомлено про втрату компанією National Power Plant 5 лише в п’ятницю.
Поліція вивчила записи з камер відеоспостереження з заводу, зазначив начальник поліції округу Сі Маха Пхот Монгкол Топао.
"Незрозуміло, чи був цей предмет вкрадений і проданий до магазину переробки чи загублений деінде", - сказав Монгкол. "Ми направили наші команди на переробні цехи по всьому району… ми все ще не могли його знайти".
- Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин замовив нову міжконтинентальну ракету, він закликав до розширення ядерного арсеналу країни для протидії загрози зі Сполучених Штатів.
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