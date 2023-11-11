Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва

У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва

11 листопада, 2023 субота
16:59
Культура прем'єра фільму "Киснева станція"

У Естонії під час міжнародного Талліннського кінофестивалю відбувся прем'єрний показ української поетичної драми режисера Івана Тимченка "Киснева станція": стрічка розповідає про життя радянського дисидента Мустафи Джемілєва

Про це інформує пресслужба Держкіно 11 листопада. 

Вказано, що прем'єрний показ відбувся в рамках основної конкурсної програми кінофестивалю 9 листопада. 

"Кінострічка ґрунтується на реальних подіях з життя радянського дисидента Мустафи Джемілєва. В основу фільму покладена неймовірна історія життя Мустафи та його майбутньої дружини Сафінар. Заради зустрічі герої долають тисячі кілометрів, власні страхи та перепони тоталітарної системи", - йдеться в повідомленні. 

У фільмі знімались: Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, В'ячеслав Жила, Сергій Петько, Василь Кухарський, Олена Вахрамєєва, Зоя Власенко, Едем Ібадуллаєв, Бесо Моісцрапішвілі та інші.

Зрежисував стрічку Іван Тимченко, автором сценарію виступив Михайло Бриних, а продюсеркою - Світлана Соловйова. Музику для фільму написав Джун Міяке. 

У Держкіно зазначили, що стрічку спільно створювали Україна, Чехія та Словаччина.

Довідково. Талліннський кінофестиваль "Темні ночі" є важливою платформою для спілкування та співпраці між кінопрофесіоналами з різних країн. У рамках фестивалю також відбудеться індустріальна подія Industry@Tallinn & Baltic Event, де представлять нових талановитих режисерів і продюсерів, а також організують майстер-класи, панельні дискусії та спічі.

Мустафа Джемілєв - кримськотатарський національний лідер, дисидент радянської доби і видатний український політичний, державний і громадський діяч. З 6 червня 1991-го до 26 жовтня 2013 року Джемілєв був головою меджлісу кримськотатарського народу. 

  • З 3 по 19 листопада у столиці Естонії Таллінні проходить кінофестиваль "Темні ночі" (Pimedate Ööde filmifestival, PÖFF), який є одним з найпрестижніших та наймасштабніших кінофестивалів у Північній Європі. 
Суспільство
Світ
Кіно
Крим
Естонія
кримські татари
українське кіно
кінофестиваль
Читайте також:
осінь дощ
10 листопада, 2023 п'ятниця
Очікується дощ та сильний вітер: Наталка Діденко про погоду на вихідних
карта заставочна
10 листопада, 2023 п'ятниця
Ворог панікує: Згурець проаналізував події на лівому березі Дніпра
Торнадо-С
9 листопада, 2023 четвер
Defence Express: Росія підтягнула рідкісні системи до Авдіївки
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 листопада
18:02
OPINION
Михайло Косів
Про джерела запроданства в Україні
18:00
Ексклюзив
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
17:54
Ексклюзив
Авдіївка
"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман
17:53
На фото: Останній концерт "Бумбокс" у Маріупольському драмтеатрі
Без піхоти ми були б гуртком аеромоделювання, - співак-фронтовик Хливнюк про роль живої сили у війні з РФ
17:41
Оновлено
обстріл Херсона
РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: 1 загиблий, четверо поранених, пошкоджено будинок депутата
17:18
Німеччина уряд
Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild
17:05
Ексклюзив
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
16:40
Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
16:34
Польща прапор
Польща святкує День Незалежності
16:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Проросійські сили повертають собі порядок денний в Україні. Чому?
15:56
Огляд
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень
15:47
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
15:46
постраждала тигриця
Внаслідок російської ракетної атаки Київщини в Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
15:43
Митрополит УПЦ МП Павло
З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією
15:33
Ексклюзив
Херсонщина
Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини
15:16
фейк
У мережі шириться фейк, що нібито бойовики ХАМАСу провели спільні навчання з бійцями "Азову"
15:05
Віталій Портников
За відключення низки українських телеканалів з цифрового мовлення не відповіла жодна структура, - Портников
15:03
ДТП
Міністр оборони Хорватії потрапив у ДТП: загинула людина
15:00
Ексклюзив
Путін і Токаєв
На початку вторгнення Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння РФ, - генерал Мусаєв
14:49
За рік деокупації правобережжя Херсонщини внаслідок російських атак загинули 405 людей
14:46
Дизпаливо
Паливо для ЗСУ стане кольоровим: дизель - червоним, бензин - зеленим
14:29
Оновлено
РФ вночі атакувала Україну дронами. На підступах до Києва ППО знищила усі "шахеди", на Дніпропетровщині, Харківщині та Одещині є влучання
14:28
Тала вода тече по льодовиковому щиту Гренландії
Швидкість танення льодовиків у Гренландії за останні 20 років збільшилась у 5 разів. У чому причина
14:28
Андерс Фог Расмуссен
Ексгенсек НАТО Расмуссен висунув пропозицію щодо приєднання України до альянсу без окупованих Росією територій
14:22
На території окупованої Запорізької області лунали вибухи біля складів РФ, - Федоров
14:22
Ілон Маск
Зеленському не треба вести контрнаступ, а російські солдати заслуговують на співчуття, - Ілон Маск
14:13
Херсон
Окупанти вночі "Градами" обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині: постраждав чоловік
14:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Китай не зацікавлений, щоб війна в Україні посилилася, - Брайза
14:06
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Ми будемо потрібні НАТО не менше, ніж він нам
14:04
Оновлено
Спецоперація ГУР: у Рязанській області РФ потяг із 19 вагонами зійшов із рейок, - ЗМІ
13:50
Удар РФ по Грозі 5 жовтня: у лікарнях залишаються двоє постраждалих
13:45
Ексклюзив
Токаєв з Путіним
"Ймовірно, мова йшла про будівництво атомної станції": екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану Мусаєв про зустріч Путіна та Токаєва
13:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 листопада: долар дорожчає, євро відносно стабільне
13:33
окупанти Мелітополь
Росія вивозить колаборантів з окупаційних адміністрацій Донеччини на навчання до Сибіру
13:28
На фото: гурт The Beatles
Нова пісня The Beatles "Зараз і потім" вперше за 54 роки очолила британські чарти
13:11
Німеччина виділила €10 млн на створення в Україні центрів передових досліджень
Уряд Німеччини виділив €10 млн для створення в Україні центрів передових досліджень
13:03
сектор Гази
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
12:45
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок ворожих атак на Сумщині пошкоджено підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 11 листопада
12:31
Володимир Зеленський
"Україна завжди повертається": Зеленський привітав українців з першою річницею визволення Херсона
12:30
Волноваха
В окупованій Волновасі сталася ДТП: п'яний військовий на бензовозі збив на смерть колаборантку-бухгалтера МВС, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV