У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва

Про це інформує пресслужба Держкіно 11 листопада.

Вказано, що прем'єрний показ відбувся в рамках основної конкурсної програми кінофестивалю 9 листопада.

"Кінострічка ґрунтується на реальних подіях з життя радянського дисидента Мустафи Джемілєва. В основу фільму покладена неймовірна історія життя Мустафи та його майбутньої дружини Сафінар. Заради зустрічі герої долають тисячі кілометрів, власні страхи та перепони тоталітарної системи", - йдеться в повідомленні.

У фільмі знімались: Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, В'ячеслав Жила, Сергій Петько, Василь Кухарський, Олена Вахрамєєва, Зоя Власенко, Едем Ібадуллаєв, Бесо Моісцрапішвілі та інші.

Зрежисував стрічку Іван Тимченко, автором сценарію виступив Михайло Бриних, а продюсеркою - Світлана Соловйова. Музику для фільму написав Джун Міяке.

У Держкіно зазначили, що стрічку спільно створювали Україна, Чехія та Словаччина.

Довідково. Талліннський кінофестиваль "Темні ночі" є важливою платформою для спілкування та співпраці між кінопрофесіоналами з різних країн. У рамках фестивалю також відбудеться індустріальна подія Industry@Tallinn & Baltic Event, де представлять нових талановитих режисерів і продюсерів, а також організують майстер-класи, панельні дискусії та спічі.

Мустафа Джемілєв - кримськотатарський національний лідер, дисидент радянської доби і видатний український політичний, державний і громадський діяч. З 6 червня 1991-го до 26 жовтня 2013 року Джемілєв був головою меджлісу кримськотатарського народу.