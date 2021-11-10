У Тбілісі затримали 46 учасників мітингів на підтримку Саакашвілі

Про це повідомляє Эхо Кавказа.



Мітингарі вимагали перевести експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі до цивільної лікарні.



За словами очільника Депараменту патрульної поліції Важі Сирадзе, люди намагалися блокувати адмінбудівлі, і 46 осіб було затримано за непокору поліції, образу правоохоронця та дрібне хуліганство.



Біля будівлі СДБ під час затримань виникли сутички. Мітингарі вигукували: "Чому ви не затримуєте російських агентів?", "Поясніть причини арешту!", "Ми не зупинимося!"

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.

10 листопада нардепка Єлизавета Ясько написала, що адвокатів Саакашвілі не пускають до в'язниці.

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