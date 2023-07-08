Про це повідомляють ЗМІ Грузії.

Зазначається, що прихильники консервативного руху Alt-Info та інших правих партій країни зібралися біля станції метро "Важа Пшавела" та пішли маршем до озера Лісі, де мав відбутися Tbilisi Pride Fest. У ході брали участь понад 300 осіб, серед них священнослужителі.

Приблизно о 13:30 в інстаграмі Tbilisi Pride з'явилося повідомлення про те, що квитки на фестиваль зробили безкоштовними. При цьому вимога пройти попередню перевірку збереглася.

Згодом натовп протестувальників зупинила поліція. Співробітники МВС затримали кількох людей, проте учасникам ходи вдалося прорвати оточення поліції. Хартія журналістської етики закликала владу захистити представників ЗМІ.

Приблизно о 15:00 організатори закликали гостей не приходити на фестиваль. За їхніми словами, поліціянти не змогли забезпечити безпеку на заході. Водночас стало відомо, що радикали прорвалися на територію Tbilisi Pride Fest. Вони розгромили сцену, спалили прапори. Поліція затримала кількох людей у районі озера Лісі, де відбулися сутички між правоохоронцями та охочими зірвати фестиваль "Тбілісі прайд".

Tbilisi Pride опублікував заяву у зв'язку зі зривом фестивалю.

"Сьогоднішні події вказують на те, що напад був попередньо узгоджений МВС та радикальним угрупованням Alt-info", - йдеться у повідомленні.

Згодом учасники фестивалю були змушені залишити територію. Як йдеться у повідомленні, вони залишили територію на маршрутних таксі.

"Нам довелося покинути цей район. Правоохоронці не спромоглися захистити територію. Евакуація здійснювалася маршрутними таксі", - зазначили учасники прайду.