Відеопривітання опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

"Дорогі брати по зброї! Сердешно вітаю вас із прийдешніми та Новим роком! Ми часто згадуємо вислів: "у темні часи добре видно світлих людей". Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував від імені кожного українського захисника та наголосив, що зброя наших партнерів знищує світове зло і рятує невинні життя.

"Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості", - додав Залужний.

21 грудня Митрополит Епіфаній вручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному орден святого Юрія Переможця.

В Україну 21 грудня прибув начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак з групою офіцерів та зустрівся з Валерієм Залужним.

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