У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка, - ЗМІ
Місцеві ЗМІ заявляють про знищення будинку місцевого колаборанта й гауляйтера в окупованих Олешках Херсонської області Георгія Журавка
Про це повідомляє видання "Мост: Херсон".
Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух чули за адресою вул. Крилова, 165.
Саме там зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка. Чи знаходився в той момент гауляйтер вдома – поки невідомо.
Медіа наголошують, що Журавко є дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року. Окупанти призначили колаборанта "міським головою" незаконної адміністрації Олешок у травні 2022 року.
До цього він був директором комунального підприємства "Олешки" та балотувався на парламентські й місцеві вибори 2019 та 2020 років. Також Журавко був засновником спортивних громадських організацій та підприємства "Котеджне містечко Олешшя".
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