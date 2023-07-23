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У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка, - ЗМІ

23 липня, 2023 неділя
12:32
Війна з Росією У тимчасово окупованих Олешках знищили будинок самопроголошеного мера Журавка

Місцеві ЗМІ заявляють про знищення будинку місцевого колаборанта й гауляйтера в окупованих Олешках Херсонської області Георгія Журавка

Про це повідомляє видання "Мост: Херсон".

Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух чули за адресою вул. Крилова, 165. 

Саме там зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка. Чи знаходився в той момент гауляйтер вдома – поки невідомо. 

Медіа наголошують, що Журавко є дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року. Окупанти призначили колаборанта "міським головою" незаконної адміністрації Олешок у травні 2022 року.

До цього він був директором комунального підприємства "Олешки" та балотувався на парламентські й місцеві вибори 2019 та 2020 років. Також Журавко був засновником спортивних громадських організацій та підприємства "Котеджне містечко Олешшя".

  • 29 червня очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми за двома статтями КК.

Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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