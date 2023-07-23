Про це повідомляє видання "Мост: Херсон".

Зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 22 липня. За інформацією місцевих медіа, вибух чули за адресою вул. Крилова, 165.

Саме там зареєстрована земельна ділянка та нерухомість Журавка. Чи знаходився в той момент гауляйтер вдома – поки невідомо.

Медіа наголошують, що Журавко є дядьком колаборанта Олексія Журавка, якого ліквідували у вересні 2022 року. Окупанти призначили колаборанта "міським головою" незаконної адміністрації Олешок у травні 2022 року.

До цього він був директором комунального підприємства "Олешки" та балотувався на парламентські й місцеві вибори 2019 та 2020 років. Також Журавко був засновником спортивних громадських організацій та підприємства "Котеджне містечко Олешшя".