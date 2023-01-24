Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Черговий салют на честь зрадників прозвучав у Бердянську. Гарячий привіт у вигляді автівки, що вибухнула, отримала місцева любителька "русского міра" Валентина Мамай", - написав мер.

Повідомляється, що нині колаборантка в лікарні.

Після окупації міста Бердянськ ексдепутатка місцевої ради від ОПЗЖ підтримала рашистів, організовувала псевдореферендум і здавала українських патріотів.

"Це правильно, бо феєрверки для колаборантів тільки починаються. Тож зрадникам на Запоріжжі варто приготуватися", - наголосив Федоров.

Цю інформацію підтвердили і росЗМІ.

Нагадаємо, напередодні Федоров повідомляв, що у Мелітополі кількість росіян, кадирівців, бурят і осетинів більше ніж місцевих жителів, а колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище".

В іншій частині Запоріжжя, у Бердянську 13 січня в районі аеродрому пролунало кілька вибухів, спалахнула велика пожежа, також у місті підірвали автомобіль так званого глави окупаційної адміністрації району Олексія Кичигіна.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 14 січня пролунав потужний вибух, який було чути у центрі міста.

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