У тимчасово окупованому Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського
У тимчасово окупованому Криму по всіх каналах IPTV показали звернення президента України Володимира Зеленського. У РФ кажуть про злом низки кримських інтернет-провайдерів
Про це повідомляє "Суспільне", "Радіо Свобода" та радник так званого голови Криму Олег Крючков.
Зазначається, що у Криму транслювали звернення Зеленського від 24 жовтня після саміту "Кримської платформи". У ньому президент, серед іншого, звертався до людей у Криму: "Всі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я це знаю. Україна поверне свою територію, своїх людей".
Натомість місцевий житель розповів, що показували не лише Зеленського: "На IPTV на всіх російських каналах транслювали ролики зі зверненнями Залужного, Зеленського та Буданова. Помітили орієнтовно о 21:30 (20:30 за київським часом). Зараз просто чорний екран усюди".
Водночас Крючков повідомив, що хакери зламали низку кримських інтернет-провайдерів. За його словами технічні служби працюють і найближчим часом усі проблеми будуть усунені.
- Така ж сама ситуація була у січні 2023 року. Тоді в Криму, а також у Краснодарській та Бєлгородській областях РФ невідомі зламали ряд російських каналів та пустили в ефір звернення Зеленського.
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