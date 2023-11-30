У тимчасово окупованому Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського

Про це повідомляє "Суспільне", "Радіо Свобода" та радник так званого голови Криму Олег Крючков.

Зазначається, що у Криму транслювали звернення Зеленського від 24 жовтня після саміту "Кримської платформи". У ньому президент, серед іншого, звертався до людей у Криму: "Всі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я це знаю. Україна поверне свою територію, своїх людей".

Натомість місцевий житель розповів, що показували не лише Зеленського: "На IPTV на всіх російських каналах транслювали ролики зі зверненнями Залужного, Зеленського та Буданова. Помітили орієнтовно о 21:30 (20:30 за київським часом). Зараз просто чорний екран усюди".

Водночас Крючков повідомив, що хакери зламали низку кримських інтернет-провайдерів. За його словами технічні служби працюють і найближчим часом усі проблеми будуть усунені.