У тимчасово окупованому Мелітополі паспорти РФ отримало не більше тисячі мешканців, - мер
У Мелітополі на російські паспорти погоджуються люди похилого віку, які не мають доступу до об'єктивної інформації та бояться не отримати пенсію. Таких людей налічується не більше тисячі
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу 25 серпня.
На думку мера міста Івана Федорова, кількість тих, хто подає заявки на отримання російських паспортів, обмежується 1 тис.
"У нас немає точної цифри...Я думаю, що це обмежується однією тисячею тих людей, які подають заявки на отримання цих паспортів", - сказав Федоров.
Очільник Мелітополя зауважив, що паспорти погодилися отримати пенсіонери, яких окупанти залякують відсутністю пенсій.
"Отримують паспорти люди похилого віку, які не мають доступу до об'єктивної інформації, оскільки вони у дуже вузьких колах користуються Інтернетом та не можуть встановити VPN... Цих людей залякують тим, що вони не зможуть отримати пенсію. Тому єдина можливість для них мати якісь соціальні виплати та пенсію – це отримання рашистського паспорта. Ця категорія здебільшого отримує паспорти, але це точно не 10 тис. людей, які стоять у черзі", - додав він.
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