Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", - наголоси мер міста.

25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.

Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.

27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.

У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.

У тимчасово окупований Мелітополь російські загарбники привезли хімічні лабораторії "Мікроб", аби захистити своїх співробітників від радіації.

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