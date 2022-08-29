У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, - мер
Близько шостої години вечора 29 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи
Про це повідомив у телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", - наголоси мер міста.
- 25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.
- Ввечері, 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.
- 27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
- У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.
- У тимчасово окупований Мелітополь російські загарбники привезли хімічні лабораторії "Мікроб", аби захистити своїх співробітників від радіації.
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