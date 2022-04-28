У Тирасполі підготовлено летовище для прийняття російських літаків, - Згурець

Таку думку експерт висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Ситуація по Придністров’ю розвивається достатньо динамічно. Ми отримали з наших джерел, що російська сторона розглядає Придністров'я, як майданчик для майбутніх військових дій вже найближчим часом. Після знищення мосту через Лиман, на території Придністров’я в Тирасполі, підготовлено летовище для прийняття російських літаків. В Криму стоїть два літаки Ан-26 і низька гелікоптерів Ка-52, Ми-28, Ми-8, які готуються перекинути до Придністров'я близько тисячі російських військовослужбовців. Це зі складу підрозділів, включно із сьомою десантно-штурмовою бригадою, йдеться про тисячу вояків", - пояснив Сергій Згурець.



Військовий експерт підкреслив, що контингент у Придністров’ї становить півтори тисячі російських солдатів. Також, впродовж декількох днів, після загострення в Придністров’ї, туди перекидаються "вагнерівці".



"Їх перекинуто близько 200 та заплановано ще притягнути певну кількість цих найманців. Тобто, є плани здійснити активізацію дій в цьому регіоні з переходом на нашу територію. Це означатиме, що такі дії створять ще один "очаг" напруженості. Разом з тим, слід оцінювати, що дальність до цього регіону з наших об'єктів складає менш як 10 км до Тирасполя, чи до інших зон ураження. Я думаю, що перелітання цих літаків та гелікоптерів, які заплановано, мають можливість для нашої сторони суттєво зменшити цей наступальний потенціал", - зауважив Згурець.



Також експерт додав, що ситуація в Придністров’ї найближчим часом може активно розвиватися.



"Якщо раптом так станеться, що в цей конфлікт буде втягнута Молдова, тоді це означатиме, що агресія Росії проти України із залученням інтересів Молдови перетворює цей конфлікт на Європейський, в більшому масштабі зі створенням додаткових ризиків. Я думаю, що сьогодні говорити про гарантії безпеки України поки що зарано. Треба уважно відстежувати, що відбувається по всій лінії зіткнення й такі несподівані речі вміти швидко компенсувати власними можливостями", - наголосив Згурець.



