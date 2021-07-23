У Токіо розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія відкриття відбувається на Олімпійському стадіоні у Токіо. Через суворі карантинні обмеження, на ній присутні лише спортсмени, офіційні особи, представники Міжнародного олімпійського комітету та іноземні дипломати.

Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. У Японії розіграють 339 комплектів нагород у 33-х видах спорту. За них змагатимуться спортсмени з 205 країн світу.

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Україну в Токіо представляють 157 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, вільній та греко-римській боротьбі, важкій атлетиці, велоспорті (шосе, трек, маунтенбайк), академічному веслуванні, веслуванні на байдарках і каное, спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, артистичному плаванні, стрільбі з лука, кульовій стрільбі, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, настільному тенісі, триатлоні та фехтуванні.

21 липня стало відомо, що під час церемонії відкриття Олімпіади прапор України нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

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