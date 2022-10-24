Про це пише в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами", - написав Федоров.

Повідомляється, що російські окупанти зазнали поранень після влучних ударів ЗСУ в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Лікарям довелося працювати й вночі, аби допомогти усім "трьохсотим".

"Також є інформація щодо великої кількості загиблих. Але вона потребує уточнення. Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин", - додав Федоров.

23 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі прилетіло по готелю "Аліса", який використовують окупанти та колаборанти. Також біля Енергодару 23 жовтня ЗСУ ліквідували близько 50 росіян, поранили 40, знищили чотири їхні гаубиці та два "урагани".

Генштаб підтвердив знищення трьох ворожих БМ-21 "Град" та евакуацію 70 поранених окупантів на Запоріжжі.

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