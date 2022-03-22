У Токмаку на Запоріжжі окупанти затримали депутатку міської ради Олену Плаксіну
У тимчасово захопленому місті Токмак Запорізької області російські військові затримали депутатку міської ради від партії "Європейська солідарність" Олену Плаксіну
Про це повідомляє Командування південного угрупування військ.
"21 березня близько 21:30 працівниками МВС РФ, які дислокуються в окупованому місті Токмак, була затримана депутатка Токмацької міської ради від ПП "Європейська солідарність" Плаксіна Олена В'ячеславівна. Причиною затримання, ймовірно, стали критичні, протиокупаційні висловлювання та відверта позиція щодо територіальної цілісності та незалежності України", – йдеться у повідомленні.
Військовим стало відомо, що депутатку допитували співробітники ФСБ РФ, які перебувають у місцевому будинку культури.
Крім цього у повідомленні наголошують, що у Бердянську почастішали конфлікти між переселенцями з міста Маріуполь та місцевими мешканцями.
"Так, конфлікти спровоковані окупантами та виникають через відсутність палива в місті, а на єдиній заправці, що працює відпускають паливо виключно особам, які в паспорті мають реєстрацію в Донецькій області", – додають у місцевій обласній військові адміністрації.
- Нагадаємо, Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення журналістки "Громадського" Вікторії Рощиної та за порушення законів та звичаїв війни.
- Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України оприлюднив контакти для повідомлень про незаконні затримання людей російськими окупантами.
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