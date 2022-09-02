Про це повідомляє Sky Sports.

"Це шоу Тайсона Ф'юрі. Зараз він призупинив кар'єру і ми поважаємо його рішення. Зараз ми продовжуємо вести переговори з Ворреном. Думаю, бій Усика та Ф'юрі може відбутися в першій половині 2023 року. Я розумію, що Тайсон може шокувати нас в будь-який момент черговою божевільною заявою в соціальних мережах. Я не розумію, чи був дедлайн до 1 вересня реальним", - сказав президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дю Беф.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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