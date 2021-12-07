В Узбекистані у торговельному центрі прогримів вибух, двоє людей загинули
У вівторок, 7 грудня, у місті Денау в Узбекистані прогримів вибух у торговельному центрі, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще дев'ятеро постраждали
Про це повідомляє МНС Узбекистану.
Вибух стався о 03:57 за місцевим часом у торговельному комплексі "Інденім". За наявними даними, вибухнула газоповітряна суміш.
Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, яка частково зруйнувала конструкцію будівлі. Фахівці МНС ліквідували вогонь протягом пів години.
Дев'ятьох постраждалих госпіталізували з різними травмами. Тіла двох загиблих виявили під уламками під час проведення пошуково-рятувальних робіт.
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