У Центрі протидії дезінформації назвали основний наратив, який просуває РФ 27 січня

Про це звітував Центр протидії дезінформації при РНБО в телеграмі.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що "події в Україні стали наслідком багаторічної підготовки США до гібридної війни проти Росії". Також секретар радбезу РФ використав типові кремлівські тези про "маріонеточний київський режим" та "навмисне затягування конфлікту країнами НАТО".

Так, роспропаганда використала цей наратив як основний у своїх повідомленнях від 27 січня.

"Постійні повторення фейків кремлівськими чиновниками рано чи пізно почнуть сприйматися росіянами як правда, і вони самостійно зроблять висновок, що їм потрібно "оборонятися" від США", - наголосили в Центрі.

Нагадаємо, у 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО домігся блокування понад 100 YouTube-каналів, які поширювали російську пропаганду.

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