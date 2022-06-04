У Центрі протидії дезінформації Овсяннікову назвали агентом впливу Кремля
Центр протидії дезінформації при РНБО вважає ексредакторку російського пропагандистського Першого каналу Марину Овсяннікову агентом впливу російської пропаганди
Про це повідомила пресслужба центру y Telegram.
ЦПД повідомляє: "засвітивши" майже всіх спікерів, які мали хоч якийсь кредит довіри на Заході, російська пропаганда прискореними темпами намагається створити нових агентів впливу, які просуватимуть наративи, необхідні Кремлю".
У ЦПД вважають Овсяннікову – "яскравим прикладом такої роботи".
Там нагадали, що вона почала просувати наратив про необхідність зняття санкцій з РФ. Також Овсяннікова просуває тези про неприпустимість русофобії та колективної відповідальності росіян за дії диктатора Володимира Путіна.
- 14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупінить війну".
- 31 травня У Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ.
- 1 червня Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили.
- 4 червня Овсяннікова приїхала до Одеси.
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