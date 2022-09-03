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У Туреччині через поломку судна, яке йшло в Україну, знову заблоковано рух Босфором

3 вересня, 2022 субота
08:33
Світ Босфор

Через поломку вантажного судна Briza, яке йшло зі Стамбулу в Україну, було заблоковано рух Босфорською протокою

Про це повідомляє Anadolu

За інформацією турецької берегової охорони, Briza прямувала в Україну.

"Наші три буксири були оперативно спрямовані на місце поломки 107-метрового суховантажного судна Briza, яке кинуло якір у Канділлі через несправність. Рух Босфором тимчасово припинено", - заявили у береговій охороні. 

Рух Босфором востаннє зупинявся 1 вересня через суховантаж, який прямував з України до Стамбула та сів на мілину. Рух суден було відновлено наступного дня.

  • 1 вересня, суховантаж Lady Zehma сів на мілину і заблокував рух у протоці Босфор поблизу берегів Стамбула. 

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