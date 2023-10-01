У Туреччині на фестивалі TEKNOFEST представили автомобіль, що літає

Про це повідомляє TRT Haber.

Фестиваль авіації, космосу і технологій TEKNOFEST організований Міністерством промисловості і технологій та Фондом технологічних команд Туреччини

Мехмет Туран, відповідальний інженер-програміст компанії, розповів, що літаючий автомобіль, який вони зробили, важить близько 450 кілограмів.

“Це транспортний засіб, який може розвивати швидкість 120 кілометрів і має запас ходу 50 кілометрів. Ви можете приїхати сюди з Конаку (район Ізміра - ред.) за 7 хвилин на цьому транспортному засобі”, - заявив інженер Мехмет Туран.

На його думку використання транспортного засобу, що літає, допоможе вирішити проблеми із заторами.

"За нашими оцінками, у 2025 році зможемо з одного місця в Туреччині літати в інше. Це буде коридор. Спочатку ми планували прокласти його між Мальтепе та островами", - заявив Туран.

Зокрема, він повідомив, що випробування цих автомобілів досі триває.

"Ми робимо тестові польоти. Наразі ми зробили близько 100 таких випробувань. Протягом цих польотів ми тримаємо машину в повітрі близько 15 хвилин. Ці тестові польоти здійснюються на висоті 30-40 метрів".