У Туреччині скасували обов’язковий тест на COVID-19 для дітей до 12 років

Про це повідомляє Bianet.



При в'їзді до Туреччини діти у віці до 12 років будуть звільнені від подачі заяви на отримання сертифіката вакцинації зі звітом про тест на ПЛР/антиген.



До цього Туреччина дозволяла в'їзд без ПЛР-тесту дітям тільки до шести років.

Нагадаємо, Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям за наявності COVID-сертифікатів.

З 9 вересня Польща відкрила кордони для вакцинованих туристів із України. Не вакцинованим доведеться пройти 10-денний карантин.