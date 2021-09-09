У Туреччині скасували обов’язковий тест на COVID-19 для дітей до 12 років
Туреччина дозволила в'їзд без ПЛР-тесту дітям до 12 років
Про це повідомляє Bianet.
При в'їзді до Туреччини діти у віці до 12 років будуть звільнені від подачі заяви на отримання сертифіката вакцинації зі звітом про тест на ПЛР/антиген.
До цього Туреччина дозволяла в'їзд без ПЛР-тесту дітям тільки до шести років.
- Нагадаємо, Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд вакцинованим українцям за наявності COVID-сертифікатів.
- З 9 вересня Польща відкрила кордони для вакцинованих туристів із України. Не вакцинованим доведеться пройти 10-денний карантин.
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