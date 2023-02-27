У Туреччині стався черговий землетрус, щонайменше одна людина загинула, 69 постраждалих
У понеділок, 27 лютого, у турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6. Наразі відомо про одного загиблого та 69 поранених
Про це повідомила інформаційна агенція Анадолу.
Поштовхи зафіксовано о 12:04 в районі Йешилютр. На цей час відомо про обвалення 25 будинків, на місці працюють рятувальники.
Глава Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини Юнус Сезер повідомив, що внаслідок землетрусу загинула 1 особа, 69 отримали поранення.
- У Туреччині заарештували 184 фахівців, яких підозрюють у руйнуванні будівель під час землетрусів цього місяця: кількість жертв від природного явища перевищила 50 тис. людей.
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