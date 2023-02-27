Про це повідомила інформаційна агенція Анадолу.

Поштовхи зафіксовано о 12:04 в районі Йешилютр. На цей час відомо про обвалення 25 будинків, на місці працюють рятувальники.

Глава Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини Юнус Сезер повідомив, що внаслідок землетрусу загинула 1 особа, 69 отримали поранення.