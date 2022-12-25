У Туреччині стався вибух на вантажному судні: постраждало 17 людей, серед яких українець
Поблизу узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні BEATA, унаслідок якого постраждало 17 людей, серед яких був українець
Про це повідомляє Al Hadas.
Причиною вибуху на кораблі, що прямував до Трабзону для навантаження вугільних товарів, став виток газу. Унаслідок цього постраждало 17 людей. 16 постраждалих, серед яких є єгиптяни, українець, албанець і грузин, вдалося врятувати. Капітан судна вважається безвісти зниклим.
Стан пасажирів, яких врятували, стабільний. Це підтвердили члени Єгипетської студентської спілки в Туреччині, які спілкувалися з міськими лікарнями Самсуна та яким вдалося зв'язатися з постраждалими.
Видання пише, що екіпаж після вибуху самостійно викликав рятівників.
- У Туреччині вранці 2 грудня з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун.
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