Про це повідомляє Al Hadas.

Причиною вибуху на кораблі, що прямував до Трабзону для навантаження вугільних товарів, став виток газу. Унаслідок цього постраждало 17 людей. 16 постраждалих, серед яких є єгиптяни, українець, албанець і грузин, вдалося врятувати. Капітан судна вважається безвісти зниклим.

Стан пасажирів, яких врятували, стабільний. Це підтвердили члени Єгипетської студентської спілки в Туреччині, які спілкувалися з міськими лікарнями Самсуна та яким вдалося зв'язатися з постраждалими.

Видання пише, що екіпаж після вибуху самостійно викликав рятівників.

У Туреччині вранці 2 грудня з невідомої причини стався вибух на нафтовому танкері в районі порту Самсун.

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