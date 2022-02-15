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У Туреччині забажали "викрасти" тренера Луческу з "Динамо"

15 лютого, 2022 вiвторок
19:05
Спорт Мірча Луческу

Турецький "Фенербахче" розглядає варіант запрошення головного тренера "Динамо" Мірчи Луческу у свій клуб

Про це повідомляє Yeni Asir.

За інформацією джерела, радник президента "Фенербахче" запропонував кандидатуру Мірчі Луческу на посаду головного тренера їхнього клубу.

76-річний румун не є пріоритетним варіантом для турків. Президент "Фенербахче" має намір, щоб його клуб очолив хтось з тріо Йоахім Льов, Жорже Жезуш та Кука. Але, якщо з ними домовитись не вдасться, то клуб розпочне переговори з Луческу.

Мірча Луческу уже має досвід роботи в Туреччині. Румунський тренер очолював національну команду, "Бешикташ" та "Галатасарай". Його контракт з "Динамо" чинний до 2024 року.

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футбол
Динамо
Мірча Луческу
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Фенербахче
чемпіонат Туреччини
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2022, вiвторок
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