У Туреччині забажали "викрасти" тренера Луческу з "Динамо"
Турецький "Фенербахче" розглядає варіант запрошення головного тренера "Динамо" Мірчи Луческу у свій клуб
Про це повідомляє Yeni Asir.
За інформацією джерела, радник президента "Фенербахче" запропонував кандидатуру Мірчі Луческу на посаду головного тренера їхнього клубу.
76-річний румун не є пріоритетним варіантом для турків. Президент "Фенербахче" має намір, щоб його клуб очолив хтось з тріо Йоахім Льов, Жорже Жезуш та Кука. Але, якщо з ними домовитись не вдасться, то клуб розпочне переговори з Луческу.
Мірча Луческу уже має досвід роботи в Туреччині. Румунський тренер очолював національну команду, "Бешикташ" та "Галатасарай". Його контракт з "Динамо" чинний до 2024 року.
- 22 грудня Луческу був визнаний найкращим тренером 2021 року в Румунії.
- 30 грудня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу побажав, щоб у 2022 році закінчилась пандемія коронавірусу.
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