У Туреччині затримали 23 прихильників Гюлена з організації FETÖ
У ході розслідування Головної прокуратури Анкари затримано 23 з 25 підозрюваних у сприянні працевлаштуванню членів організації FETÖ в держустановах
Про це повідомляє TRT Haber.
"23 підозрюваних були затримані в ході операцій, проведених групами відділу боротьби з контрабандою злочинів департаменту поліції Анкари у 16 провінціях, в т.ч. в Анкарі”, - йдеться у повідомленні.
Згідно із заявою головної прокуратури, у розслідуванні, проведеному бюро з розслідування терористичних злочинів, було видано ордер на затримання 25 підозрюваних, які, як було встановлено, зіграли роль у влаштуванні членів FETÖ в державних установах.
Тривають заходи щодо затримання інших підозрюваних.
Влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її лідера Фетхуллаха Гюлена, котрий перебуває в добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. Тоді загинула 251 особа та близько 2200 зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги", зокрема не давати притулок опозиціонерам з організаціям з FETÖ, яких у Туреччині вважають терористами.
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