У Туреччині затримали 23 прихильників Гюлена з організації FETÖ

Про це повідомляє TRT Haber.

"23 підозрюваних були затримані в ході операцій, проведених групами відділу боротьби з контрабандою злочинів департаменту поліції Анкари у 16 провінціях, в т.ч. в Анкарі”, - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою головної прокуратури, у розслідуванні, проведеному бюро з розслідування терористичних злочинів, було видано ордер на затримання 25 підозрюваних, які, як було встановлено, зіграли роль у влаштуванні членів FETÖ в державних установах.

Тривають заходи щодо затримання інших підозрюваних.

Влада Туреччини обвинувачує FETÖ та її лідера Фетхуллаха Гюлена, котрий перебуває в добровільному вигнанні у США, в організації путчу 15 липня 2016 року. Тоді загинула 251 особа та близько 2200 зазнали поранень.