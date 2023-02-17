У Туреччині знову землетрус магнітудою 5,1
В четвер, 16 лютого, в турецькій провінції Хатай стався ще один землетрус магнітудою 5,1
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі на глибині 9,26 км і на відстані 6 км від міста Арсуз.
Губернатор регіону Рахмі Доган заявив, що поки що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу.
"Наші сили продовжують слідкувати за ситуацією", - зазначив він.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два потужні землетруси магнітудою понад сім балів.
- Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Туреччини та сирійцям через втрати внаслідок землетрусу. Вже 8 лютого до Туреччини прибула група українських рятувальників та парамедиків.
- Станом на 15 лютого кількість жертв сягала понад 41 тисяч. Також відомо, що загалом загинули 5 громадян України, з-під завалів врятовано 10 українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе