У Туреччині знову землетрус магнітудою 5,1

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Епіцентр землетрусу знаходився в Середземному морі на глибині 9,26 км і на відстані 6 км від міста Арсуз.

Губернатор регіону Рахмі Доган заявив, що поки що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу.

"Наші сили продовжують слідкувати за ситуацією", - зазначив він.