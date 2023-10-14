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У турецькому готелі знайшли мертвим російського дипломата Кобринця, - ЗМІ

14 жовтня, 2023 субота
12:51
Світ Російський дипломат Микола Кобринець

У п'ятницю, 13 жовтня, в одному з готелів турецької столиці Стамбула знайшли мертвим очільника департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії Миколу Кобринця. Поліція розпочала розслідування смерті

Про це інформує Hurriyet.

Зазначається, що 61-річний російський дипломат прибув у Стамбул днем раніше на зустріч послів. Кобринця знайшли мертвим близько 09:00. 

Його колеги зацікавилися, чому Кобринець не прийшов на зустріч вранці, тож запитали про нього в готелі. Коли до дипломата не вдалося додзвонитися, в номер зайшов персонал готелю. Росіянин лежав в ліжку без свідомості. Медики, які прибули в готель, констатували смерть дипломата.

Після цього поліція розпочала розслідування події. Згідно з попереднім даними прокурора та слідчих груп, дипломат помер від серцевого нападу. Після розслідування тіло дипломата доставили в морг Інституту судової медицини в Бахчеліевлер-Єнібосні для встановлення точної причини смерті.

"Має бути проведено розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", – зазначили правоохоронці.

Напередодні у пресцентрі російського МЗС повідомили про смерть Кобринця 12 жовтня, проте причину там не зазначали.

  • Крім того, раніше у Москві помер колишній командувач військ східного військового округу та ексзаступник міністра оборони РФ генерал-полковник Геннадій Жидко.

Росія
Туреччина
МЗС
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