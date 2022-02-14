У Туркменістані призначили дострокові вибори президента і оголосили старт виборчої кампанії
Центрвиборчком Туркменістану оголосив про початок виборчої кампанії з дострокових виборів президента країни, які відбудуться 12 березня
Про це повідомляє Turkmenportal.
Центрвиборчком Туркменістану оголосив на засіданні, що відбулося 13 лютого, про початок виборчої кампанії з виборів президента країни. Згідно з затвердженим планом, висування кандидатів на найвищу державну посаду розпочнеться 14 лютого.
Зазначається, що вибори призначено на 12 березня.
12 лютого парламент Туркменістану оголосив про проведення позачергових президентських виборів після рішення чинного глави держави поступитися "дорогою до державного управління молодим керівникам".
- Нагадаємо, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов оголосив, що залишає посаду.
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