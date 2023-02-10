У UPG з’явилися нові можливості в поставках пального після придбання морського терміналу в Польщі

На початку року ця новина спричинила резонанс, адже серед українських компаній це перша така угода. Бізнесмен також поділився тим, як згодом компанії довелося прийняти інший виклик – витримати спроби конкурентів дискредитувати бренд UPG.

"Для нас це була дуже велика і ризикована інвестиція. Але ми на цей ризик пішли. Один термінал, морський, у м. Свиноуйсьце може приймати танкери вантажопідйомністю до 40 тис. тонн і перевалювати до 300 тис. тонн на місяць. А другий термінал, річковий, у м. Щецин може перевалювати до 200 тис. тонн на місяць. Наразі ми розбудовуємо там залізничні колії, що дасть можливість збільшити потужність перевалки до 50 тис. тонн на місяць. Тобто загальний обсяг, який ми зможемо перевантажувати, сягне 550 тис. тонн. Це наситить світлими нафтопродуктами не лише український, а й польський ринок", – сказав Володимир Петренко.

Забезпечення таких обсягів перевалки дасть можливість UPG значно посилити український ринок. Володимир Петренко розповів, що його компанія вже сьогодні достатньо сильний гравець на вітчизняному оптовому ринку і розвиватиме цей напрямок й надалі, збільшуючи обсяги продажів: "Йдеться про кінцевих споживачів, виробників, перевізників, аграріїв тощо. Тобто всіх, хто використовує пальне для забезпечення своєї життєдіяльності".

На фото: UPG термінал в Польщі

В умовах війни подовжує розвиватися і роздрібний напрямок: триває будівництво трьох нових АЗК мережі UPG.

В інтерв’ю виданню Петренко також наголосив, що після укладання резонансної угоди його компанія зазнала великої інформаційної атаки, спрямованої на заподіяння репутаційної шкоди UPG.

"…Ми – великий гравець, який за обсягами посідає друге місце на ринку України та продовжує зростати. За таких умов усім подобатися не будеш. Але безпідставні звинувачення у співпраці з країною-агресоркою – це вже занадто. Нам закидають у ЗМІ, що мережа UPG нібито пов’язана із громадянами білорусі…. За таким самим принципом можна про всіх гравців ринку сказати, що у них "стирчать вуха". До 24-го з Білоруссю співпрацював практично весь український ринок. Частка поставок із цієї країни сягала 50% усіх нафтопродуктів в Україні".

Він наголосив, що будь-які відносини з Білоруссю UPG принципово припинила в перший день широкомасштабного вторгнення, про що повідомила українців офіційною заявою.

"З 24 лютого 2022 року ми опинилися у ситуації, коли в один день у нас зупинилося все: і нормальне життя, і бізнес. Зазначу, що з головним агресором ми не співпрацюємо ще з 2014 року. За цей час звідти не було завезено жодного літра пального", – додав бізнесмен.