У вагоні метро Нью-Йорка сталася стрілянина: є поранені, серед них підліток
У вівторок, 28 листопада, у нью-йоркському районі Бруклін в метро сапалася стрілянина. Унаслідок цього поранення отримали щонайменше дві людини
Про це пише ABC 7NY.
Зазначається, що стрілянина сталася внаслідок сварки двох людей: "Один з них дістав пістолет і вистрілив іншому, 17-річному юнакові, в руку. Куля пройшла наскрізь і влучила в щиколотку чоловіка віком близько 40 років. Другий потерпілий не брав участі в сутичці".
Озброєний чоловік вийшов з потяга, утім, його ще не затримали.
Жителі кажуть, що поїзди в цьому районі потребують посиленого захисту поліції, особливо в години після закриття шкіл.
- У квітні 2022 року в Нью-Йорку також сталася стрілянина метро в Брукліні, тоді було поранено щонайменше 13 осіб.
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