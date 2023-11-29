У вагоні метро Нью-Йорка сталася стрілянина: є поранені, серед них підліток

Про це пише ABC 7NY.

Зазначається, що стрілянина сталася внаслідок сварки двох людей: "Один з них дістав пістолет і вистрілив іншому, 17-річному юнакові, в руку. Куля пройшла наскрізь і влучила в щиколотку чоловіка віком близько 40 років. Другий потерпілий не брав участі в сутичці".

Озброєний чоловік вийшов з потяга, утім, його ще не затримали.

Жителі кажуть, що поїзди в цьому районі потребують посиленого захисту поліції, особливо в години після закриття шкіл.