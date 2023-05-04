У Валдаї Новгородської області РФ горів військкомат
У Валдаї Новгородської області спалахнув військкомат, імовірно через коротке замикання електромережі
Про це повідомляють російські медіа.
Спочатку спалахнула дерев'яна прибудова, після чого вогонь поширився на дах будівлі військкомату.
Як повідомляє слідчий комітет РФ, можливою причиною займання стало коротке замикання.
Як зазначає 24 канал, військкомат у Валдаї є єдиним на весь Валдайський та Крестецький райони регіону. У виданні також зазначили, що він розташований за 20 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна "Довгі Бороди".
- Нагадаємо, 4 травня у Ставропольському краї РФ спалахнула пожежа на складі з нафтопродуктами.
- У ніч на 4 травня на Кубані безпілотник потрапив у Ільський нафтопереробний завод. Загорілись два резервуари з дизпаливом.
- В ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю спалахнув резервуар з нафтопродуктами.
- Внаслідок вибухів 29 квітня на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.36
Купівля 37.36Продаж 37.91
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе