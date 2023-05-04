У Валдаї Новгородської області РФ горів військкомат

Про це повідомляють російські медіа.

Спочатку спалахнула дерев'яна прибудова, після чого вогонь поширився на дах будівлі військкомату.

Як повідомляє слідчий комітет РФ, можливою причиною займання стало коротке замикання.

Як зазначає 24 канал, військкомат у Валдаї є єдиним на весь Валдайський та Крестецький райони регіону. У виданні також зазначили, що він розташований за 20 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна "Довгі Бороди".