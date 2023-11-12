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У Варшаві польські націоналісти організували Марш Незалежності

12 листопада, 2023 неділя
01:43
Світ Марш незалежності, Варшава

У суботу, 11 листопада, у Варшаві відбувся Марш Незалежності, який організували польські націоналісти

Про це пише Укрінформ.

Польські націоналістичні сили організували в суботу, 11 листопада, багатотисячний Марш Незалежності. Він відбувся у центрі Варшави. За даними мерії, в ньому взяли учать близько 40 тис. людей.

Марш незалежності, Варшава

Фото: Getty Images

Марш пройшов з антиєвропейськими гаслами й вигуками проти польських опозиційних сил. Учасники маршу мали з собою націоналістичні плакати. Зокрема з такими написами, як "Бог, Честь, Вітчизна", "Стоп ЛГБТ", "Ні - абортам", "Стоп українізації Польщі", "Захистити білу Європу" і т.п.

Марш незалежності, Варшава

Фото: Getty Images

За даним поліції, загалом марш пройшов відносно спокійно. Проте, попри заборону, під час маршу націоналісти використовували петарди та фаєри.

Марш незалежності, Варшава

Фото: Getty Images

Марш Незалежності націоналістичні сили Польщі проводять вже 14-й раз поспіль.

Марш незалежності, Варшава

Фото: Getty Images

  • Як наголосив президент Польщі Анджей Дуда, відновлення незалежності 1918 року було мрією та дивовижним результатом державних і національно-визвольних зусиль.

Польща
націоналізм
націоналісти
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