У Варшаві польські націоналісти організували Марш Незалежності
У суботу, 11 листопада, у Варшаві відбувся Марш Незалежності, який організували польські націоналісти
Про це пише Укрінформ.
Польські націоналістичні сили організували в суботу, 11 листопада, багатотисячний Марш Незалежності. Він відбувся у центрі Варшави. За даними мерії, в ньому взяли учать близько 40 тис. людей.
Фото: Getty Images
Марш пройшов з антиєвропейськими гаслами й вигуками проти польських опозиційних сил. Учасники маршу мали з собою націоналістичні плакати. Зокрема з такими написами, як "Бог, Честь, Вітчизна", "Стоп ЛГБТ", "Ні - абортам", "Стоп українізації Польщі", "Захистити білу Європу" і т.п.
Фото: Getty Images
За даним поліції, загалом марш пройшов відносно спокійно. Проте, попри заборону, під час маршу націоналісти використовували петарди та фаєри.
Фото: Getty Images
Марш Незалежності націоналістичні сили Польщі проводять вже 14-й раз поспіль.
Фото: Getty Images
- Як наголосив президент Польщі Анджей Дуда, відновлення незалежності 1918 року було мрією та дивовижним результатом державних і національно-визвольних зусиль.
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