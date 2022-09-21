Відповідне прохання з'явилося на сайті Petycje Online.

Автори петиції просять мера Варшави Рафала Тшасковського перейменувати алею Народної Армії, яка є тавром сталінських часів і злочинів тієї армії, на алею Захисників Маріуполя.

"24 лютого 2022 року не залишилося жодних сумнівів. Російська Федерація здатна порушити всі принципи та звичаї мирного співіснування. З перших днів вторгнення одне місто стало символом українського опору - цим містом був Маріуполь. Оточені та щоденно бомбардовані, відрізані від всього світу, його мешканці переживали пекло на землі, в той час, як захисники міста вели героїчні бої за кожне людське життя та кожну вулицю. Захисники Маріуполя - переважно добровольці - ціною надлюдських зусиль давали відсіч силам ворога протягом майже трьох місяців. Вони воювали до останнього, надаючи допомогу цивільним, що шукали притулку, залишаючись до кінця вірними військовому наказу", - йдеться у петиції.

Далі у прохання нагадали про події 29 липня, коли російські окупанти заявили про смерть щонайменше 50 захисників Маріуполя, яких утримували в Оленівці та ще понад 130 - поранених. А після - про вирок суду РФ і позбавлення волі до 20 років.

"Зараз в російському полоні надалі знаходиться близько 2500 захисників Маріуполя - героїв, які стали символом для всіх вільних народів. Сьогодні настав той час, коли треба згадати про долю військовополонених, вшанувати пам'ять про полеглих і нагадати всьому світу, що навіть у ХХІ столітті, ціною свободи часто стають смерть і людські страждання. Настав час для відважних кроків і серйозних дій - саме з таким закликом від початку облоги виступали родини захисників", - додають у проханні.

Автори закликають закарбувати на вулиці Варшави подвиги українських Героїв: "Запишемо історію героїзму солдатів, що захищали Маріуполь, на вулицях Варшави - міста, яке до сьогодні носить на собі воєнні шрами, а на своїх стінах, має вибиті кулями слова про те, що ціною волі часто буває смерть. Змінимо назву "алея Народної Армії", яка є тавром сталінських часів і тавром всіх злочинів, скоєних цією армією на "алея Захисників Маріуполя". Покажемо разом свою відвагу і те, що поляки теж розуміють сенс боротьби "за вашу і нашу свободу".

Нині петицію підтримали 25 користувачів.

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