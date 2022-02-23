У Варшаві проведуть саміт "Бухарестської дев’ятки" через агресію РФ

Про це заявив голова президентського міжнародного політбюро Якуб Кумох, повідомляє PAP.



"Усі президенти підтвердили свою участь", - сказав Кумох.



Він додав, що президент Чехії візьме участь у зустрічі онлайн.



За словами Кумоха, рішення про проведення саміту було ухвалене під час переговорів президента Анджея Дуди з його литовськими та румунськими колегами Гітанасом Науседою та Клаусом Йоханнісом.



Формат "Бухарестської дев'ятки" був започаткований у 2014 році як польсько-румунська ініціатива, спрямована на координацію позицій та обмін думками у сфері безпеки між дев’ятьма країнами, розташованими в регіонах Балтійського та Чорного моря.



Крім Польщі, до складу об'єднання входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина.





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