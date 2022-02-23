У Варшаві проведуть саміт "Бухарестської дев’ятки" через агресію РФ
У п'ятницю, 25 лютого, у Варшаві пройде саміт лідерів країн "Бухарестської дев’ятки", де президенти обговорять агресію РФ проти України
Про це заявив голова президентського міжнародного політбюро Якуб Кумох, повідомляє PAP.
"Усі президенти підтвердили свою участь", - сказав Кумох.
Він додав, що президент Чехії візьме участь у зустрічі онлайн.
За словами Кумоха, рішення про проведення саміту було ухвалене під час переговорів президента Анджея Дуди з його литовськими та румунськими колегами Гітанасом Науседою та Клаусом Йоханнісом.
Формат "Бухарестської дев'ятки" був започаткований у 2014 році як польсько-румунська ініціатива, спрямована на координацію позицій та обмін думками у сфері безпеки між дев’ятьма країнами, розташованими в регіонах Балтійського та Чорного моря.
Крім Польщі, до складу об'єднання входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії, також санкції ввела Велика Британія. У вівторок президент США Байден оголосив перший пакет санкцій проти Росії через визнання "Л/ДНР".
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