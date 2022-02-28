У Василькові внаслідок обстрілів без опалення лишились 12 будинків, Київська ОДА продовжує відновлювати котельні

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація (КОДА) у Facebook.



У місті Васильків відновлено дві котельні, які повністю зруйнували, ще одну ремонтують. Без опалення залишаються 12 житлових будинків. Також КОДА відновлює котельню у селі Гаврилівка Бучанського району, пошкоджену внаслідок обстрілу.



КОДА зазначає, що через обстріли низка населених пунктів залишилися без електрики. У місті Буча та смт Ворзель пошкоджена частина ліній електромережі. ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" відновлюють електропостачання. У окремих частинах населених пунктів вже відновлена електрика.



У Бучі також відсутнє водопостачання, мобільний зв'язок (мобільний оператор Київстар) та інтернет. Комунальні продовжуть відновлювати інфраструктуру міста.



"Без електрики залишаються смт Бородянка, деякі населені пункти Бородянської тергромади, смт Дмитрівка та смт Немішаєве. У Немішаєві також відсутній інтернет та водопостачання", - інформує адміністрація.



Нагадаємо, 26 лютого міська голова Василькова Наталія Баласинович повідомила, що місто залишається під контролем українських військових.