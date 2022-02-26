Васильків перебуває під контролем українських військових, відбито атаку, - мер
Бої в місті Василькові Київської області, які тривали всю ніч, закінчуються
Про це у телеграмі повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Місто залишається під контролем українських військових, повідомила у facebook міська голова Наталія Баласинович.
"Російські десантники висадились з парашутами на полях, лісах і селах нашої громади. Найстрашніше було на вулиці Декабристів, там були бої, вулиця палала. Вони мріяли захопити наш аеродром, щоб розмістити свої бойові частини, але наша 40-а бригада потужна і відбила атаку", – зауважила вона.
Нагадаємо, бої у Василькові розпочалися вночі на 26 лютого. Українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом. Також військові збили винищувач та два гвинтокрила ворога.
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