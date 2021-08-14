Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У вбивстві безхатька на березі столичної Либеді підозрюють молодиків з Донеччини

У вбивстві безхатька на березі столичної Либеді підозрюють молодиків з Донеччини

14 серпня, 2021 субота
13:14
Кримінал

Київські оперативники затримали двох чоловіків за смертельне побиття безхатченка. Протягом кількох годин правоохоронці встановили обставини події, причетних до злочину осіб й узяли їх під варту

Наступні десять років ці особи можуть провести за ґратами, розповідає Еспресо.TV.

У середу, 11 серпня 2021 року, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик від перехожих про виявлення на вулиці Ямській, що у Голосіївському районі, чоловіка без ознак життя. Тіло знайшли на забетонованому узбережжі ріки Либідь. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції й патрульні поліцейські.

Як повідомив начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Бондаренко, для встановлення обставин події та причетних до злочину осіб поліцейські розпочали першочергові слідчі дії:

"Завдяки злагодженій роботі дільничних, оперативників та слідчих, ми встановили обставини цього злочину. Виявилося, що потерпілий мешкав неподалік від місця події, де облаштував собі тимчасове житло. Напередодні інциденту між потерпілим та його знайомими, які перебували напідпитку, стався конфлікт і бійка. Чоловіки побили безхатченка, залишили його та втекли. Ми встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимі уродженці Донеччини, 1997 та 1994 років народження, які є між собою братами".

Слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Станом на суботу, 14 серпня, правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
 



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
вбивство
Донбас
безхатченки
Донеччина
Національна поліція
Нацполіція
Київ
новини Києва
Либідь
Читайте також:
гумконвой
13 серпня, 2021 п'ятниця
ОБСЄ заявила про "українських прикордонників і митників", які нібито оглянули російський "гумконвой" під час його відправлення до ОРДЛО
Жан Беленюк
13 серпня, 2021 п'ятниця
"Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!": на олімпійського чемпіона Беленюка намагались напасти у центрі Києва
Ярослава Магучих
13 серпня, 2021 п'ятниця
Найголовніше, щоб українським дівчаткам було спокійно, - росіянка Ласіцкене, яка сфотографувалась з Магучіх
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.85
  • EUR
    Купівля 31.2
    Продаж 31.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
14 серпня
15:58
електроенергія
Ціна електроенергії на оптовому ринку зросла на 80% за місяць
15:43
Керівника водоканалу Житомира покарали за забруднення ріки Тетерів
15:19
Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така
15:00
Від COVID-19 в Чехії щеплено 20% підлітків
14:42
Головний політтехнолог Лукашенка звинуватив Литву в підготовці ядерної війни
14:17
На Банковій поліція застосувала сльозогінний газ. Відео
13:58
На нові школи у багатодітних селах рівненського Полісся потрібен 1 млрд грн
13:38
"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!" Колона "азовців" йде з Майдану на Банкову. Наживо
12:55
Президент Афганістану виступив з телевізійним зверненням
12:26
США направили до Кабулу три батальйони
12:00
Ексдепутат з Черкащини попався на пропаганді комунізму
11:43
О 13:00 "азовці" вийдуть з протестом на Банкову
11:28
Інфографіка
Руслан Степанюк
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
11:22
Кадиров виділив $40 тис. на квіти для себе та уряду Чечні
11:21
Порошенко
Порошенко: нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації
11:00
"Подивіться, як живуть первісні люди!" Жителька села в окупованому Криму поскаржилася Аксьонову
10:47
В Україні повністю імунізовано від коронавірусу лише 2,7 млн людей
10:32
Християни візантійського обряду святкують Маковея
10:02
Лілія Цвіт
10 найсмачніших пирогів! Макова, фруктова, ягідна, кремова випічка до свят від Лілії Цвіт
09:54
Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт
09:33
Названо розмір пенсії Меркель
09:11
"Я не хочу дурити людей". Мер сусіднього з Бахмутом міста вийшов з ОПЗЖ та подав у відставку
08:50
На Луганщині незаконно розорали 22 га заповідника
08:25
Зростання заражень COVID-19: 1 353 нових, першість тримає Київ
08:00
13 серпня на фронті: росіяни поранили 2 українців
07:18
Республіканці просять Байдена "відбити наступ талібів авіаударами"
2021, п'ятниця
13 серпня
23:00
Таліби
Афганістан: біженці заполонили Кабул, таліби продовжують наступ
22:19
спека
Липень став найспекотнішим місяцем у світі за весь час спостережень, - Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США
21:46
Інфографіка
Манор Соломон
"Шахтар" переміг "Металіст 1925" в УПЛ
21:40
Жан Беленюк
Расистський скандал з Беленюком: поліція почала перевірку
21:33
Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: до наступного етапу пройшли глава ДФС, прокурор та член Ради НБУ
21:10
Віктор Коваленко
Коваленко допоміг своїй новій команді вийти в наступний раунд Кубка Італії
21:02
Зеленський
"Поліція має жорстко реагувати на такі випадки": Зеленський про спробу нападу на олімпійського чемпіона Беленюка
20:46
Держагентство розвитку туризму звернулось до СБУ через фірму, яка організовувала тури в РФ та окуповану Абхазію
20:43
Михайло Федоров
В Україні створять нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації, - Федоров
20:13
На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
На Одещині поліцейський автомобіль з'їхав у кювет, є потерпілий та загиблі
19:51
Зеленський
Зеленський доручив провести 20 серпня засідання РНБО
19:48
РФ та США
Розвідка США попередила Байдена про спроби РФ вплинути на майбутні вибори в Конгрес, - ЗМІ
19:34
Михайло Радуцький
Оновлення стандартів лікування, закупівля медикаментів та підготовка лікарень: як МОЗ готується до нового COVID-спалаху
19:12
Сейф Каддафі
Сина лівійського диктатора Каддафі підозрюють у зв'язках із "вагнерівцями": видано ордер на арешт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV