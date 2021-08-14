У вбивстві безхатька на березі столичної Либеді підозрюють молодиків з Донеччини

Наступні десять років ці особи можуть провести за ґратами, розповідає Еспресо.TV.



У середу, 11 серпня 2021 року, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшов виклик від перехожих про виявлення на вулиці Ямській, що у Голосіївському районі, чоловіка без ознак життя. Тіло знайшли на забетонованому узбережжі ріки Либідь. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції й патрульні поліцейські.



Як повідомив начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Бондаренко, для встановлення обставин події та причетних до злочину осіб поліцейські розпочали першочергові слідчі дії:



"Завдяки злагодженій роботі дільничних, оперативників та слідчих, ми встановили обставини цього злочину. Виявилося, що потерпілий мешкав неподалік від місця події, де облаштував собі тимчасове житло. Напередодні інциденту між потерпілим та його знайомими, які перебували напідпитку, стався конфлікт і бійка. Чоловіки побили безхатченка, залишили його та втекли. Ми встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимі уродженці Донеччини, 1997 та 1994 років народження, які є між собою братами".



Слідчі під процесуальним керівництвом окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Станом на суботу, 14 серпня, правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

