Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Тривають запеклі бої на двох напрямках - Сватове-Кремінна та Білогорівка.

На першому - ЗСУ потроху посувають ворога. А у Білогорівці рашисти постійно атакують, намагаються знову захопити територію селища, яке повністю зруйноване", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у великих окупованих містах критична ситуація.

"Містяни замерзають, люди опалюють квартири у багатоповерхівках дровами. Окупанти відбирають квартири, щоб заселяти "своїх", але говорять до людей, що скоро Україна повернеться і все відбудує. Рашисти вже пригнічені та розуміють, що скоро їм бігти", - написав він.

Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної військової адміністрації, повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове.

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