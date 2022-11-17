У великих окупованих містах Луганщини замерзають люди, квартири опалюють дровами, - Гайдай
У Луганській області тривають запеклі бої на двох напрямках: Сватове – Кремінна та Білогорівка
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Тривають запеклі бої на двох напрямках - Сватове-Кремінна та Білогорівка.
На першому - ЗСУ потроху посувають ворога. А у Білогорівці рашисти постійно атакують, намагаються знову захопити територію селища, яке повністю зруйноване", - йдеться в повідомленні.
За його словами, у великих окупованих містах критична ситуація.
"Містяни замерзають, люди опалюють квартири у багатоповерхівках дровами. Окупанти відбирають квартири, щоб заселяти "своїх", але говорять до людей, що скоро Україна повернеться і все відбудує. Рашисти вже пригнічені та розуміють, що скоро їм бігти", - написав він.
- Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної військової адміністрації, повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове.
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