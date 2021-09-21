У Великій Британії висунули звинувачення росіянину, який міг керувати операцією з отруєння Скрипалів
Російському розвіднику Денису Сергєєву висунули звинувачення у ймовірній причетності до отруєнь сімейства Скрипалів "Новачком" у 2018 році
Про це повідомляє ВВС Україна.
Джерела видання вважають, що саме Сергєєв був командувачем операції з метою вбивства російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у місті Солсбері у Великій Британії.
Внаслідок нападу британка Дон Стерджес померла, також один з поліцейських має серйозні проблеми з здоров'ям.
Поліція підтверджує, що Сергеєва звинувачують у організації вбивства, замаху на вбивство, тяжких тілесних ушкодженнях, зберіганні та використанні хімічної зброї.
Сергєєв, як вважають, був керівником команди російського ГРУ.
Прокуратура санкціонувала висунення звинувачень, але підозрюваним не можна оголосити їх, якщо вони не арештовані.
Керівник відділу спеціальної злочинності та боротьби з тероризмом Королівської прокуратури Нік Прайс заявив про наявність доказів, що "забезпечують реальну перспективу засудження".
- 5 березня 2018 року в британському місті Солсбері колишньому російському розвіднику Сергію Скрипалю та його дочці стало погано в торговельному центрі, після чого його госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною. Після отруєння Скрипаля та його дочки голова уряду Великої Британії оголосила про висилання з країни 23 російських дипломатів.
- Загалом 27 країн і НАТО вислали понад 150 російських дипломатів.
- Британія знайшла лабораторію, що могла виготовити "Новачка", та назвала імена росіян, підозрюваних в отруєнні Скрипаля. Тереза Мей заявила, що вони є офіцерами російської військової розвідки. Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес назвав Володимира Путіна відповідальним за хімічну атаку.
- Журналісти і активісти викрили справжні прізвища "Петрова" і "Боширова" та факти з їхньої біографії.
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