У Великій Британії висунули звинувачення росіянину, який міг керувати операцією з отруєння Скрипалів

Про це повідомляє ВВС Україна.

Джерела видання вважають, що саме Сергєєв був командувачем операції з метою вбивства російського ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у місті Солсбері у Великій Британії.

Внаслідок нападу британка Дон Стерджес померла, також один з поліцейських має серйозні проблеми з здоров'ям.

Поліція підтверджує, що Сергеєва звинувачують у організації вбивства, замаху на вбивство, тяжких тілесних ушкодженнях, зберіганні та використанні хімічної зброї.

Сергєєв, як вважають, був керівником команди російського ГРУ.

Прокуратура санкціонувала висунення звинувачень, але підозрюваним не можна оголосити їх, якщо вони не арештовані.

Керівник відділу спеціальної злочинності та боротьби з тероризмом Королівської прокуратури Нік Прайс заявив про наявність доказів, що "забезпечують реальну перспективу засудження".