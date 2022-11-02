У Великій Британії вийшла книжка про культурну спадщину України
У британському видавництві Thames & Hudson вийшла книга про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу"
Про це повідомили на порталі видавництва.
"Демонструючи понад сотню об’єктів і будівель - від візантійських ікон і дерев’яних церков до золотокупольних соборів, народного мистецтва й авангардних шедеврів - "Скарби України" розповідають про багате мистецтво та спадщину країни, яка зараз зазнає руйнування та спустошення", - йдеться в описі книги.
Відомо, що у книзі містяться пояснення відомих художників, кураторів та критиків значення історичних мистецьких витворів від періоду Трипілля, Скіфії, Київської Русі, Гетьманщини до сучасних картин. Книга організована в хронологічному порядку за вісьмома розділами, містить понад 220 кольорових зображень, що демонструють усе: від скіфського золота, візантійських ікон і дерев’яних церков до золотоголових соборів, шедеврів авангарду та політичного мистецтва після Помаранчевої революції.
"Скарби України" нагадує нам, що мистецтво та пам’ятники є потужними джерелами колективної пам’яті та ідентичності", - додають в описі.
Передмову до видання написав прозаїк і громадський оглядач Андрій Курков, а співавторами стали зокрема Андрій Пучков, Діана Клочко, Максим Яременко та Мирослава Мудрак.
Відомо, що усі виручені кошти будуть передані в Український ПЕН для допомоги українським авторам та музеям в Україні, які потребують підтримки. Видання коштує 25.00 фунтів стерлінгів (близько 1080 грн), книгу уже можна знайти на Amazon.
- 23 березня The New Yorker опублікував есе Андрія Куркова "Археологія війни" про наслідки російського вторгнення в Україну. 31 жовтня Андрій Курков отримав премію Freedom of Expression Awards 2022. Цією премією відзначають тих, хто зробив значний вплив на боротьбу з цензурою в будь-якій точці світу. У ній є чотири номінації: Arts, Campaigning, Journalism та Trustee award. Переможці вшановуються на гала-святкуванні в Лондоні та отримують цілеспрямоване навчання та підтримку.
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