У Великій Британії вийшла книжка про культурну спадщину України

Про це повідомили на порталі видавництва.

"Демонструючи понад сотню об’єктів і будівель - від візантійських ікон і дерев’яних церков до золотокупольних соборів, народного мистецтва й авангардних шедеврів - "Скарби України" розповідають про багате мистецтво та спадщину країни, яка зараз зазнає руйнування та спустошення", - йдеться в описі книги.

Відомо, що у книзі містяться пояснення відомих художників, кураторів та критиків значення історичних мистецьких витворів від періоду Трипілля, Скіфії, Київської Русі, Гетьманщини до сучасних картин. Книга організована в хронологічному порядку за вісьмома розділами, містить понад 220 кольорових зображень, що демонструють усе: від скіфського золота, візантійських ікон і дерев’яних церков до золотоголових соборів, шедеврів авангарду та політичного мистецтва після Помаранчевої революції.

"Скарби України" нагадує нам, що мистецтво та пам’ятники є потужними джерелами колективної пам’яті та ідентичності", - додають в описі.

Передмову до видання написав прозаїк і громадський оглядач Андрій Курков, а співавторами стали зокрема Андрій Пучков, Діана Клочко, Максим Яременко та Мирослава Мудрак.

Відомо, що усі виручені кошти будуть передані в Український ПЕН для допомоги українським авторам та музеям в Україні, які потребують підтримки. Видання коштує 25.00 фунтів стерлінгів (близько 1080 грн), книгу уже можна знайти на Amazon.

23 березня The New Yorker опублікував есе Андрія Куркова "Археологія війни" про наслідки російського вторгнення в Україну. 31 жовтня Андрій Курков отримав премію Freedom of Expression Awards 2022. Цією премією відзначають тих, хто зробив значний вплив на боротьбу з цензурою в будь-якій точці світу. У ній є чотири номінації: Arts, Campaigning, Journalism та Trustee award. Переможці вшановуються на гала-святкуванні в Лондоні та отримують цілеспрямоване навчання та підтримку.

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