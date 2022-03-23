The New Yorker опублікував есе Андрія Куркова "Археологія війни" про наслідки російського вторгнення в Україну

Свої роздуми письменник опублікував на сайті The New Yorker, передає "Espreso.TV".

"Мені сумно думати про те, що після війни, коли дітям пропонуватимуть вивчати в школі російську мову, вони навідріз відмовлятимуться і говоритимуть: “Росіяни вбили мого діда!” або “Росіяни вбили мою маленьку сестричку!”. Це, вочевидь, станеться. І це буде в країні, де третина населення вдома здебільшого говорить російською, де живе кілька мільйонів етнічних росіян, таких як я. Путін знищує не лише Україну, він знищує і Росію, і він знищує російську мову", - пише Курков.

Письменник відзначає, що йому вже багато разів було соромно за своє російське походження, за те, що його рідна мова – російська.

"Я вигадував різні формули, намагаючись пояснити, що мова не винна. Що Путін не має права власності на російську мову. Що багато захисників України – російськомовні, що безліч жертв серед мирного населення на півдні та сході України – також російськомовні та етнічні росіяни. Але тепер просто хочеться мовчати. Я вільно розмовляю українською. Мені легко переходити у розмові з однієї мови на іншу", - говорить Курков.

На його думку в найближчому майбутньому багато українців відмовляються від усього російського, від російської мови, від російської культури і "від самих думок про Росію".

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