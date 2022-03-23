The New Yorker опублікував есе Андрія Куркова "Археологія війни" про наслідки російського вторгнення в Україну
Відомий український письменник Андрій Курков висловив ряд думок про те, якою буде подальша Україна після цієї війни.
Свої роздуми письменник опублікував на сайті The New Yorker, передає "Espreso.TV".
"Мені сумно думати про те, що після війни, коли дітям пропонуватимуть вивчати в школі російську мову, вони навідріз відмовлятимуться і говоритимуть: “Росіяни вбили мого діда!” або “Росіяни вбили мою маленьку сестричку!”. Це, вочевидь, станеться. І це буде в країні, де третина населення вдома здебільшого говорить російською, де живе кілька мільйонів етнічних росіян, таких як я. Путін знищує не лише Україну, він знищує і Росію, і він знищує російську мову", - пише Курков.
Письменник відзначає, що йому вже багато разів було соромно за своє російське походження, за те, що його рідна мова – російська.
"Я вигадував різні формули, намагаючись пояснити, що мова не винна. Що Путін не має права власності на російську мову. Що багато захисників України – російськомовні, що безліч жертв серед мирного населення на півдні та сході України – також російськомовні та етнічні росіяни. Але тепер просто хочеться мовчати. Я вільно розмовляю українською. Мені легко переходити у розмові з однієї мови на іншу", - говорить Курков.
На його думку в найближчому майбутньому багато українців відмовляються від усього російського, від російської мови, від російської культури і "від самих думок про Росію".
- Нагадаємо, Путін вірить, що опиниться переможцем у Києві, а не злочинцем у Гаазі. Відеоблог Володимира В'ятровича
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.01
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе