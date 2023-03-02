Про це поінформували в Reuters.

Минулого місяця Королівський флот Великої Британії вилучив іранську зброю, зокрема протитанкові керовані ракети, на судні в міжнародних водах в Оманській затоці.

Зазначається, що безпілотник США зафіксував судно, яке прямувало на південь від Ірану на високій швидкості в темний час доби, а також за ним стежив британський вертоліт.

Міністр оборони Бен Уоллес заявив: "Це захоплення HMS Lancaster і постійна присутність Королівського флоту в регіоні Перської затоки підтверджують нашу відданість дотриманню міжнародного права та боротьбі з діяльністю, яка загрожує миру та безпеці в усьому світі".

За словами міністра оборони, після сигналу Королівського флоту судно спочатку спробувало пройти до територіальних вод Ірану, але його зупинила команда Королівської морської піхоти, яка потім піднялася на невеликий човен і вилучила підозрілі пакунки.

На судні перебували іранські протитанкові керовані ракети та компоненти балістичних ракет середньої дальності.