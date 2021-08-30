У вересні в Чехії почнеться вакцинація третьою дозою від коронавірусу

Про це повідомляє урядовий портал "Розумний карантин" в Twitter.

"Ми наполегливо рекомендуємо (ревакцинацію) всім, хто старше 60 років", - зазначається у дописі.

Зареєструватися можуть люди, які завершили вакцинацію понад вісім місяців тому.

Щепити планується вакцинами Pfizer/BioNech та Moderna.



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