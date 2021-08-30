У вересні в Чехії почнеться вакцинація третьою дозою від коронавірусу
20 вересня у Чехії почнеться кампанія з вакцинації третьою дозою проти COVID-19
Про це повідомляє урядовий портал "Розумний карантин" в Twitter.
"Ми наполегливо рекомендуємо (ревакцинацію) всім, хто старше 60 років", - зазначається у дописі.
Зареєструватися можуть люди, які завершили вакцинацію понад вісім місяців тому.
Щепити планується вакцинами Pfizer/BioNech та Moderna.
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